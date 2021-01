Amsterdamse beurs begint in het rood

Na een paar minuten handelen staat de hoofdgraadmeter van Beursplein 5 op 653 punten, een verlies van 0,6% ten opzichte van het slot op donderdag. De Midkap-index verliest ook 0,6%, en gaat naar 977,9 punten.

Beleggers verwerken het steunplan van aankomend president Joe Biden, die 1,9 biljoen dollar wil uittrekken voor de Amerikaanse economie. Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

Coronavirus

Biden wil met zijn „Amerikaanse reddingsplan” 1 biljoen dollar beschikbaar stellen om families op economisch gebied te helpen, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen naar 15 dollar per uur. Ook gaat 440 miljard dollar naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen en gaat 400 miljard dollar naar de directe bestrijding van het coronavirus. In februari wil Biden met een uitgebreider hulpplan komen.

Hoewel Wall Street blij is met de extra steun, nemen de zorgen bij investeerders over hoe de Amerikaanse overheid de plannen denkt te bekostigen wel toe. Wall Street deed donderdag al een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 30.991,52 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

In Amsterdam vallen de grootste klappen bij chipbedrijf ASMI (-1,7%) en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (-1,1%). Zwaargewichten ASML (-0,8%) en Shell (-0,2%) houden het niet droog, Unilever kan dat verlies met een winst van 0,2% niet wegpoetsen.

Grote winnaars in de hoofdindex zijn de financiële aandelen: Aegon wint 0,7%, ABN Amro 0,2%, ING 0,5% en Nationale-Nederlanden 0,6%. Ook Prosus staat 0,6% in de plus. Beleggers in die aandelen zijn blij met Bidens steunpakket, en met het nieuws dat de Fed de rente lang laag zal houden.

In de Midkap-index is het ook een techfonds dat flink verliest: BESI staat 1,9% in de min. Ook Fugro (-1,1%) is niet fijn aan de vrijdag begonnen.

De euro was 1,2137 dollar waard, tegen 1,2153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 53,03 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 55,66 dollar per vat.