Just Eat Takeaway neemt hap uit winstreeks AEX

De AEX-index noteert op 654,3 punten, een verlies van 0,4% ten opzichte van donderdag.

De Midkap-index verliest 0,4% en gaat naar 979,8 punten.

Ook elders in Europa zetten beleggers een stapje terug: -0,4% voor de DAX-index in Frankfurt, -0,5% voor de Franse CAC-40, en in Londen staat ook de FTSE100 op een verlies van 0,4%.

Beurzen in New York openen volgens de futures om 15.30 uur met rond 0,4% verlies. Wall Street deed donderdag al een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2% lager op 30.991,52 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4% en techbeurs Nasdaq daalde 0,1%.

Beleggers verwerken nu details van het steunplan van aankomend president Joe Biden, die $1,9 biljoen wil uittrekken voor de Amerikaanse economie. Bank JPMorgan boekte met $29,2 miljard kwartaalomet beter dan werd verwacht. Citigroup en Wells Fargo komen later op de dag naar buiten.

Coronavirus

Biden wil met zijn „Amerikaanse reddingsplan” $1 biljoen beschikbaar stellen om families op economisch gebied te helpen, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen naar $15 per uur.

Ook gaat $440 miljard naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen en gaat $400 miljard naar de directe bestrijding van het coronavirus. In februari wil Biden met een uitgebreider hulpplan komen.

Hoewel Wall Street blij is met de extra steun, nemen de zorgen bij investeerders over hoe de Amerikaanse overheid de plannen denkt te bekostigen wel toe.

De rentes kunnen oplopen, hoewel vergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse treasury bij 1,112% achteruit gaat.

,,De stijging bij zeker Aegon, maar ook NN, ABN Amro en ING is terug te voeren op de stijgende rentes”, zegt analist Robbert Manders van broker IG. ,,De rente loopt op omdat de Verenigde Staten met een groot stimuleringspakket komt. Voor extra overheidsuitgaven gaat het obligaties uitgeven. Bij verwacht meer aanbod van obligaties gaat de rente die de VS kopers geeft om zijn schulden op te kopen omhoog. Aegon verdient bijna de helft van zijn omzet in de VS, die profiteert het meest.”

De euro daalde 0,2% tot $1,2135. Brentolie ging 1,5% terug. Bitcoin zakte 2% tot $38.249.

Tik Just Eat Takeaway

In Amsterdam vallen de grootste klappen bij chipbedrijf ASMI (-0,8%) en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (-3,6%).

„Just Eat Takeaway daalt omdat internationale beleggers de maaltijdenbezorger aan het herbeoordelen zijn”, aldus Manders van IG. ,,Dat leek dominant in zijn markt, maar nu blijkt dat er toch vrij eenvoudig meer concurrentie bijkomt, van Uber bijvoorbeeld. Daardoor moet JustEat meer bezorgers in dienst nemen, wat zijn marges drukt. Daarmee komt ook zijn opgebouwde imago van kwaliteitsaandeel voor veel beleggers in gevaar.”

Ook biotechfonds Galapagos (-1,8%) beleeft een mindere ochtend.

Zwaargewichten ASML (-1%) en Shell (-1,4%) houden het niet droog, Unilever kan dat verlies met een winst van 0,9% niet wegpoetsen.

Grote winnaars in de hoofdindex zijn de financiële aandelen: Aegon wint als meest verhandelde aandeel 4,4%, ABN Amro 1%, ING 1,3% en Nationale-Nederlanden 1,1%. Ook ASR staat 0,5% in de plus. Beleggers in die aandelen zijn blij met Bidens steunpakket, en met het nieuws dat de Fed de rente lang laag zal houden.

In de Midkap-index is het ook een techfonds dat flink verliest: BESI staat 2,3% in de min.

Air France KLM is hoogvlieger bij de middelgrote fondsen, dnakzij een plus van 1,9%. Op de lokale markt raakt laadpalenmaker Fastned nog eens 5,5% kwijt bij €59. Sinds begin november steeg het aandeel van €12 tot €75 afgelopen dinsdag, daarna raakte de klad erin.