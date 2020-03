Jan Cremer’s natuurgeweld

,,We zouden hier staan met zo’n 300 man”, zei museumdirecteur Marieke Uildirks. ,,Maar dit is zeker zo gezellig!” Nu kwamen er nog geen 20 man opdagen. Onder wie allereerst de kunstenaar zelf en zijn vrouw Babette. Want, virusvrees of niet, Cremer had het vreemd gevonden om er zelf niet te zijn, voor de enkelen die onverhoopt toch zouden komen.

Onder wie acteur Hans Dagelet en zijn partner, violiste Esther Apituley. Zij hadden de mail met de afzegging niet gelezen. Zodoende hadden zij de kans om in alle rust Jans schilderijen, werken op papier en beschilderd aardewerk te bewonderen. ,,Jan Verschoor heeft de tentoonstelling ingericht”, zei Uildirks nog over de beeldhouwer die woont naast het museum, dat voorheen Museum Jan van der Togt heette, naar de verzamelaar met wiens collectie alles begon. De nieuwe naam Museum JAN slaat ook op de beeldhouwer, die jarenlang directeur was en van wie veel werk in Amstelveen te zien is.

Hans Dagelet en Esther Apituley ... afzegging gemist ... Ⓒ Aldo Allessi

Anderen die Cremer tussen zijn werk kon verwelkomen, waren kunstenaar Klaas Gubbels en zijn zoon kunstenaar Ivan Cremer, die eigenlijk op doorreis was naar Italië. Daar hebben vader en zoon een werkplaats in Umbrië, maar dit keer was het wijzer om de corona-brandhaard niet op te zoeken. ,,Als je er naar de supermarkt wil, moet je eerst een mail sturen”, wist moeder Babette. ,,Dan mailen ze een formulier terug. Dat moet je ingevuld weer terugsturen en dan krijg je een time-lock om te kunnen winkelen. Die moet je op straat laten zien aan de carabinieri.”

Dan was het toch makkelijker om naar Museum JAN te komen, al is dat tot 1 april gesloten. ,,Nu hebben we de tijd fondsen aan te vragen voor de boeken die we willen maken”, zei de directeur ,,en om te werken aan onderwijsprojecten.”

Ivan Cremer met zijn vriendin Silvina Rodriguez. ... gestrand op weg naar Italië ...

In de uitgestorven tentoonstellingszalen zullen de woeste zeegezichten van Jan Cremer dan verlaten erbij hangen. ,,Ik heb altijd naar zee verlangd. Als kind al”, zei hij er zelf over. ,,Ik heb gevaren en wilde weten wat er achter de horizon zat. Ik hou het meest van storm.”

Naast de prachtige water-vergezichten op zee is er altijd de dreiging van natuurgeweld. Beide fascineren de schilder die niet alleen penselen en spatels gebruikte om de schuimkoppen te beeldhouwen in verf, maar ook zijn handen.

Jan Cremer met Marieke Uildirks ... rekende eerst op 300 man ...

’Cremers zeegezichten zijn nooit kabbelend of spiegelglad, ze zijn woest en onrustig als de schilder en zijn leven zelf”, licht het museum de schilderijen toe met enig gevoel voor drama.

Tegelijkertijd heerst er buiten het verlaten museum een ander natuurgeweld: het onzichtbare, maar even wild om zich heen grijpende virus.