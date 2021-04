Man overlijdt, beide vrouwen vechten om uitkering

Een man die zowel in Marokko als Nederland een echtgenote had, brengt beide vrouwen na zijn overlijden in een lastig parket. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In Nederland mag je maar met één persoon tegelijk getrouwd zijn, maar in bijvoorbeeld Marokko is polygamie toegestaan. Dat levert interessante vraagstukken op. Wie krijgt bijvoorbeeld de nabestaandenuitkering van een man die met twee vrouwen is getrouwd?