’Schoenzool van afbreekbare plastic-vervanger uit rioolslib’

Door Gert van Harskamp

Leon Korving (l.) en René Rozendal tonen vezel van de volledig in de natuur afbreekbare plastic-vervanger. Ⓒ Roel Dijkstra

Dordrecht - Weg met de plastic afval en over op volledig in de natuur afbreekbaar plastic-vervanger uit afvalresten van rioolslib. In een demonstratiefabriek bij energie- en afvalbedrijf HVC in Dordrecht wordt het sinds dinsdag op kleine schaal geproduceerd, maar de bedoeling is dat het plastic in 2026 op de markt komt.