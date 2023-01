Boeing 737 MAX maakt eerste vlucht in China sinds aan de grond houden in 2019

Boeing 737 Max Ⓒ ANP / HH

BEIJING (ANP/RTR) - Een vliegtuig van het type Boeing 737 MAX heeft na vier jaar weer zijn eerste passagiersvlucht in China gemaakt. Dit type werd in dat land sinds maart 2019 aan de grond gehouden na dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. In de rest van de wereld was het vliegtuig wel al in gebruik genomen.