‘Stoplicht springt van oranje naar rood bij Nikola’

Naast een neerwaartse bijstelling van het advies werd door Wedbush ook diep het mes gezet in het koersdoel van Nikola. Er ging maar liefst $30 af naar $15, ruim onder de huidige koers die in de voorbije weken al fors is afgekomen na een zeer kritisch rapport van Hindenburg Research eerder deze maand.

Volgens analisten van Wedbush is het stoplicht van oranje naar rood gesprongen bij Nikola. Zij wijzen er op nog steeds te geloven in de groene ambities van het Amerikaanse bedrijf, maar hebben grote twijfels over het waarmaken van de voorgenomen doelstellingen.

Ook is er bezorgdheid bij de analisten over de kaspositie van Nikola. Het bedrijf heeft in de afgelopen vier jaar nog geen inkomsten behaald, terwijl de kosten in een snel tempo zijn opgelopen.

Bekijk ook: Deze man moet beschadigd Nikola weer op weg helpen

Na de beursgang in juni doken beleggers nog massaal op het aandeel Nikola. Vooral de associatie met beursparel Tesla wakkerde de kooplust flink aan.

De oprichter van Nikola Trevor Milton heeft recent al de aftocht geblazen. Het onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar mogelijke misleiding heeft daar zeer waarschijnlijk een grote rol bijgespeeld.

Voor partner General Motors dat recent nog een groot belang heeft genomen in Nikola, zijn de druiven zuur. Na de koersafstraffing in de voorbije weken is de waarde daarvan fors verminderd.