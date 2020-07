Italië nationaliseert omstreden tolwegexploitant

Na nachtelijk overleg is de Italiaanse ministerraad met Autostrade per l’Italia overeengekomen dat de staat de controle over de wegenexploitant krijgt. Daarnaast is afgesproken dat grootaandeelhouder Atlantia, waarvan de familie Benetton een groot deel bezit, gefaseerd zijn belang van 88 procent in Autostrade per l’Italia compleet opgeeft.

Ramp met brug in Genua

Na de ramp met de Morandi-brug dreigde de lucratieve concessies aan Autostrade per l’Italia voor het beheer van tolwegen te worden ingetrokken. Daarmee dreigde het bedrijf failliet te gaan. Nadat premier Giuseppe Conte aanvankelijk een compromis zocht, verhardde zijn toon de laatste dagen richting Atlantia en de familie Benetton. Uiteindelijk eiste de regering, op aandringen anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, dat ze volledig uit het omstreden wegbeheerder zouden stappen.

Nu is afgesproken dat Atlantia nieuwe aandelen in Austrade per l’Italia uitgeeft die de publieke investeringsbank CDP opkoopt, waarmee de staat een meerderheidsbelang verwerft. In een tweede fase worden overige aandelen verkocht aan vooraf goedgekeurde institutionele beleggers, waarna Autostrade per l’Italia een beursnotering krijgt.

Compensatie en boetes

Autostrade per l’Italia betaalt ook 3,4 miljard euro compensatie wegens de brugramp, zo werd eerder al afgesproken. Ook verlaagt het concern zijn tarieven voor het wegbeheer en het betaalt hogere boetes mochten zich kleine veiligheidsovertredingen voordoen.