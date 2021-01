Britse coronavariant kan vrij ons land in door tal van uitzonderingen

Binnenland

Douane onderschept meer cocaïne

De douane heeft in het afgelopen jaar ruim 115.000 kilo cocaïne onderschept in Nederland en in het buitenland die bestemd was voor ons land. Op Schiphol en in de havens werd 48.000 kilo in beslag genomen. Zo’n 24 procent meer dan in 2019.