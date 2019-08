ArcelorMittal koploper op groen Damrak

Amsterdam - De AEX-index in Amsterdam is maandag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het sentiment positief, geholpen door de hoop op extra stimuleringsmaatregelen van centrale banken wereldwijd. Ook de mildere toon in de handelsvete tussen China en de VS deed de graadmeters goed. Met name grondstofbedrijven wisten te profiteren. In de AEX was staalreus ArcelorMittal de sterkste stijger.