Opzeggen deal met Kanye West komt Adidas duur te staan

Het Duitse sportmerk verwacht nu dat de inkomsten tegen constante wisselkoersen dit jaar hooguit met enkele procenten zullen toenemen. Eerder werd gerekend op een groei van rond de 5 procent. De prognose voor de operationele marge is daarnaast verlaagd van 4 procent naar 2,5 procent. De Yeezy-lijn was goed voor bijna de helft van de totale winst van Adidas.

Onder vuur

Kanye West, die zijn naam eerder liet veranderen in Ye, kwam de afgelopen tijd van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en tweets antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen werd de rapper de toegang tot zijn accounts op sociale media ontzegd. Eerder stopten onder meer modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency al hun samenwerking met de artiest.

Adidas kende de laatste tijd een reeks tegenslagen. Naast het geschil met Ye kampt het merk met zwakke verkopen in China. Eerder deze week bevestigde het bedrijf dat topman Bjørn Gulden van het Duitse sportmerk Puma per 1 januari de leiding overneemt bij Adidas. De Noor neemt het roer over van topman Kasper Rørsted, die vrijdag aftreedt bij Adidas. Hij wordt in de tussentijd vervangen door financieel directeur Harm Ohlmeyer.