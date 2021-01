Klachteninstituut Kifid blijft druk met woekerpoliszaken

Het afgelopen jaar ontving Kifid van 88 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering. Dit maakt dat Kifid in totaal nog 582 van deze klachten in behandeling heeft.

Veel te hoge kosten

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.

Naar het Kifid stappen is voor veel mensen makkelijker dan een rechtszaak aanspannen. Bij het klachteninstituut kunnen mensen hun klachten zelfs eenvoudig online indienen.

Oplossing

Voor bijna de helft van de vorig jaar afgehandelde woekerpolisklachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. In enkele zaken zijn partijen er samen uitgekomen. En in 72 klachtzaken heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan. Die uitspraken leiden er soms weer toe dat partijen er alsnog samen uitkomen. Dat biedt vaak sneller duidelijkheid dan nog verder procederen.