’Mona Lisa’ onder postzegels brengt bij veiling $8,3 miljoen op

Het veilingbedrag voor de British Guiana One-Cent Magenta kwam daarmee lager uit dan vooraf werd verwacht. Er was rekening gehouden dat de ’Mona Lisa’ tussen de $10 en $12 miljoen zou opbrengen.

De One-Cent Magenta is in handen gekomen van Stanley Gibbons. Hij is van plan om de 165-jarige postzegel afkomstig uit het huidige Guyana in fracties beschikbaar te gaan stellen aan postzegelliefhebbers.

Nog dieper in zakken

De bijzondere postzegel was eerder nog in bezit van luxe schoenenontwerper Stuart Weitzman. Hij moest in 2014 nog dieper in zijn zakken tasten. Het verkoopbedrag bedroeg destijds in totaal een recordbedrag van $9,4 miljoen.

De One-Cent Magenta is in het verleden al regelmatig van eigenaar verwisseld. In 1980 had de Amerikaanse miljonair John du Pont nog net geen miljoen dollar over om de One-Cent Magenta in bezit te krijgen.