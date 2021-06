Bijna €5 miljard subsidie voor groene projecten

Dat schrijft staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie subsidie (SDE++).

Van de 3500 projecten zijn de meeste, 3300 in totaal, projecten voor zonnepanelen op daken. Daarnaast zorgt de regeling voor het eerste grootschalige Europese project voor afvang- en opslag van CO2 in de Rotterdamse haven, het zogenoemde Porthos-project. Daarvoor is het grootste deel van het subsidiebudget toegekend, €2,1 miljard.

De beoordeling van de subsidieronde is nog niet helemaal klaar, maar het merendeel van de aanvragen is beoordeeld en de meeste subsidies zijn uitgekeerd door de uitvoeringsdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.