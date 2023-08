Big Bazar krijgt van rechter tijd om faillissement af te wenden

Daarvoor is een speciale afkoelingsperiode afgekondigd. Door de bescherming komen alle recent door schuldeisers ingediende faillissementsaanvragen voor de koopjesketen tijdelijk in de wacht te staan, heeft de rechter in Leeuwarden bepaald.

Volgens de advocaat van Big Bazar maakt de keten gebruik van de zogeheten Whoa-procedure. Sinds 2021 hebben ondernemingen namelijk een extra mogelijkheid om een bankroet te voorkomen. De Whoa-procedure helpt levensvatbare bedrijven die gezonde activiteiten hebben maar vanwege een zware schuldenlast toch dreigen om te vallen, bij het doorvoeren van een reorganisatie.

VIDEO: Retaildeskundige Paul Moers vergelijkt Big Bazar met de Action en vertelt waar het misging. Tekst gaat verder onder de video.

Schuldeisers

De advocaat van de keten zegt dat Big Bazar komende tijd alle schuldeisers zal verzamelen en zal proberen om met hen tot een akkoord te komen. Hoe lang Big Bazar hiervoor precies de tijd krijgt van de rechter, is nog niet duidelijk. Daarover vindt op 7 september nog een zitting plaats. Big Bazar heeft gevraagd om een periode van vier maanden.

Big Bazar heeft het de laatste tijd moeilijk. Steeds meer partijen klaagden dat de onderneming rekeningen niet meer betaalde. Big Bazar weet de eigen uitdagingen onder meer aan de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij de keten. Ook is de leegstand in sommige winkelgebieden toegenomen. Meerdere huurbazen waren al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden. Ook begonnen leveranciers zenuwachtig te worden.

Maar Big Bazar-topman Heerke Kooistra benadrukte eerder deze week al dat dit alles niet het einde van Big Bazar hoeft te betekenen. Zijn bedrijf zou wellicht langer nodig hebben om alle rekeningen te voldoen. „Maar dat we het niet kunnen betalen is niet waar.” Eerder zei Kooistra al dat hij twintig verlieslatende winkels wil sluiten en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen wil. Dat zou nodig zijn om de koopjesketen met in totaal 120 filialen en 1400 medewerkers „gezond te houden.”