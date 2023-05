Personeel VDL Nedcar wil hele woensdag staken

Het werk werd volgens medewerkers spontaan neergelegd, nadat de ochtendploeg aanvankelijk aan het werk was gegaan. „Komt er vandaag geen fatsoenlijk antwoord van de directie dan staan we morgen weer hier”, zei het Belgische ABVV-vakbondslid en Nedcar-medewerker Peter Didden woensdagochtend aan de poort. „En dan komen er ook nog blokkades.”

De sfeer is geladen, de mensen zijn woedend op de directie van eigenaar VDL. Ze voelen zich bekocht en zijn extra kwaad omdat naar hun zeggen uitgerekend dinsdag tijdens het mislukken van de onderhandelingen met de vakbonden de lopende band sneller werd gezet. „We lopen de benen onder ons lijf uit”, zegt een werknemer aan de poort tegen de daar verzamelde journalisten. „En dan verbaasd doen dat hier een zo groot ziekteverzuim is.”

De beslissing om te gaan staken werd unaniem door het personeel genomen. „De mensen hebben hun hart gegeven voor het bedrijf”, zei een boze werknemer aan de poort. „En nu krijgen we geen respect van de directie uit Eindhoven. We zijn maar nummers, dat is alles.”

„We zijn het kotsbeu om zo behandeld te worden”, zei Didden. „We weten met zijn allen dat het gedaan is. Maar we laten ons niet afschepen als een vuilniszak die je aan de straat zet. Dat pikken we niet. Ik werk hier al bijna 40 jaar. Ik heb veel meegemaakt. We hebben veel ups en downs gehad. Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt.”