Vakbonden dreigen met tweedaagse staking VDL Nedcar

Het personeel was woensdagochtend begonnen aan een wilde staking en blokkeerde de in- en uitgangen van het bedrijf, waardoor rijen van geparkeerde vrachtwagens ontstonden. Peters zei dat de vakbonden deze staking niet steunen, maar de woede van het personeel begrijpen. De bonden eisen dat VDL zo’n 240 miljoen reserveert voor het sociaal plan. Volgens Peters wil VDL niet verder gaan dat het wettelijk minimum van 120 miljoen, en daar hooguit nog 17 miljoen bij doen. Onacceptabel, aldus de bonden.

Omdat het contract met BMW begin volgend jaar afloopt, is er voor het leeuwendeel van de 3800 werknemers straks geen werk meer. Er was een ontslagregeling uit 2020, maar die is onvoldoende, vinden de bonden. Die moet worden verdubbeld. Onderhandelingen daarover met VDL liepen dinsdag op niets uit, waarna het bijna voltallige personeel woensdag het werk neerlegde. Het personeel wil ook donderdag de wilde staking voortzetten.

Volgens Peters is de reputatieschade voor VDL enorm. „Ze zitten daar in Eindhoven als Dagobert Duck op een enorme berg met geld. Dat is voor de vier aandeelhouders. De mensen hier hebben het nakijken”, aldus Peters. „Ze hebben net 300 miljoen binnen gehaald. De mensen hier hebben hard gewerkt en veel geld voor VDL verdiend.”

Direct na het uitbreken van de wilde staking vroegen de bonden om een gesprek met VDL. Dat is echter op niets uitgelopen, zei Peters, die niet meer gelooft dat Nedcar nog een nieuw model kan binnenhalen. „Als dat gebeurt is het een wonder en mag de fabriek van mij een bedevaartsoord worden.” Peters riep de mensen woensdag wel op de rust te bewaren.

Een woordvoerder van VDL zei dat het bedrijf het ultimatum gaat bestuderen en zo snel mogelijk daarop zal reageren.