Column: Zet je schrap voor de renteoorlog

Het is lang geleden dat een bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank écht vuurwerk opleverde. In het verleden zette de Federal Reserve financiële markten wel eens op het verkeerde been, door bijvoorbeeld plotseling de rente met een kwart procent te verhogen. Tegenwoordig is dat ondenkbaar. Een dergelijke zet zou de aandelen- en valutamarkten op hun grondvesten doen schudden. In plaats daarvan is het een spel geworden om de zorgvuldig gekozen woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zo goed mogelijk te ontcijferen. Deze keer ging alle aandacht uit naar het woordje ‘geduld’. Of eigenlijk het ontbreken daarvan.

Geduld is op

De Amerikaanse economie staat er volgens Powell best goed voor en de inflatie komt langzaam maar zeker in de buurt van het doelniveau van 2%. Daarbij ligt de nadruk overigens wel op langzaam. Voor het lopende jaar voorspelt de bank een inflatie van 1,5% tot 1,8%. De Federal Reserve kiest ervoor om de ontwikkelingen af te wachten. Dat is een groot verschil met de vorige bijeenkomst. Toen koos de bank er namelijk voor om de ontwikkelingen met geduld af te wachten. Het weglaten van dat éné woordje zorgde ervoor dat de dollar toch even opveerde – nadat de munt aanvankelijk juist een tik kreeg omdat de verwachte renteverlaging uitbleef.

Vinger aan de trekker

De Federal Reserve heeft alle reden om de vinger aan de rentetrekker te houden. De handelsoorlog met China eist zijn tol op de Amerikaanse industrie-, landbouw- en exportsector. Bovendien nam de baangroei in mei flink af. In totaal kwamen er 75.000 arbeidsplaatsen bij. Dat is nog niet de helft van de 185.000 waar economen op rekenden. De officiële lijn van de Fed is dat de rente in de tweede jaarhelft op het huidige niveau blijft. Economen en beleggers denken daar echter anders over. Op de futuremarkt van CME prijzen handelaren de kans op een renteverlaging voor de jaarwisseling in op meer dan 90%.

Valutaruzie

De verwachting van de Fed-beleidsmakers is dat een renteverlaging in 2020, wordt gevolgd door een renteverhoging in 2021. Dat is een heel ander vooruitzicht dan het beeld dat ECB-president Mario Draghi schetst. Hij hintte eerder deze week juist op een mogelijke renteverlaging en nieuwe stimuleringsmaatregelen. De toespeling van Draghi was tegen het zere been van Amerikaanse president Trump, die de ECB ervan beschuldigde de euro kunstmatig laag te houden. Voorlopig is er echter weinig kunstmatigs aan de teleurstellende groei en inflatie in de eurozone. Ondanks een kleine daling in de eerste weken van juni, schommelt de wisselkoers met de euro nog rond het hoogste punt in bijna twee jaar. De echte omslag komt pas zodra de Fed echt de rentetrekker overhaalt.

