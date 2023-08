Huizenprijs vijf keer over de kop: vooral extreme stijgingen in Randstad

Amsterdam - De huizenprijzen zijn inmiddels wat teruggezakt, maar met name oudere huiseigenaren mogen nog steeds niet klagen. Zo gingen de huizenprijzen in Amsterdam de afgelopen dertig jaar ruim zeven keer over de kop, blijkt uit nieuw onderzoek van taxatiebureau Calcasa. In veel Limburgse gemeenten was dat ’slechts’ vier keer. Gemiddeld zijn huizen in Nederland in waarde vervijfvoudigd.

Amsterdam mooier en erg duur. Ⓒ ANP / HH