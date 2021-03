Goldman Sachs schuift financiële topvrouw Shell naar voren als commissaris

De benoeming van Uhl die sinds 2017 de positie van financiële topvrouw bij het olie-en gasconcern heeft, zal bij de aandeelhoudersvergadering op 29 april bij Goldman Sachs op de agenda staan.

Terugtrekkende beweging

De voordracht van Uhl is opvallend te noemen. De Amerikaanse bank heeft de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging gemaakt in de fossiele energie, stelt Reuters. Zo is onder meer de financiering aan kolenactiviteiten stopgezet.

De topman bij Goldman Sachs, David Salomon, benadrukt in een toelichting blij te zijn om Uhl aan boord te krijgen vanwege haar ervaring en vaardigheden. De financiēle topvrouw is al sinds 2003 actief bij Shell.

Shell heeft een lastig jaar achter de rug. Als gevolg van de coronacrisis dook de olieprijs omlaag, waardoor het energiebedrijf diep in de rode cijfers dook. De recente krachtige opmars van het zwarte goud heeft Shell financieel een flinke steun in de rug gegeven.