Eten fors goedkoper, kaasprijs smelt volledig weg

Kaas wordt veel in de horeca gebruikt, en die heeft nu bijna niets meer nodig. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog geen twee weken nadat Nederlanders massaal aan het hamsteren sloegen, is de teneur op de voedselmarkten volledig omgeslagen. Het aanbod is zo groot, dat de prijzen zijn ingestort. De prijs van zuivelproducten als kaas is zelfs met een kwart gedaald. Prijs van typische producten die thuis worden gegeten, zoals wortelen, blijft wel overeind.