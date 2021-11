Goede leven veert op tijdens komende Masters Expo

Na de coronastilte is de luxe-ondernemer dolblij dat zijn deuren weer open kunnen van 18 tot en met 22 november. „Er doen 350 bedrijven mee. Veel van hen hebben het tijdens de lockdown goed gedaan. Maar boten deden het absoluut het best in afgelopen periode.” Meerdere jachtbouwers staan op de beurs. Waaronder Waterdream, met de boten van raceprins Bernhard.

Gijrath hoopt dat zijn Expo, bekend de grootste luxebeurs ter wereld, meer een zakelijke ontmoeting wordt dan een flonkerende glimwinkel. Ooit heette het Miljonair Fair. Laatste keer heette het Masters of LXRY en nu dus Masters Expo. „We willen van het woord luxe af”, zegt hij. „Want we hebben ook een congres aan de Expo toegevoegd, waarin ondernemers ervaringen zullen uitwisselen. Het is nu de beurs van het zakendoen.”

Michiel Kappen Ⓒ Masters Expo

Het neemt niet weg, dat bezoekers veel vertrouwde sectoren zullen aantreffen: „De oudste whiskey ter wereld, bijvoorbeeld.” Die is van Michel Kappen, die investeringen in rijpende whiskey aanbiedt. Marc Bienemann komt als Benelux-baas van Range Rover het nieuwste model presenteren.

Marc Bienemann Ⓒ Rahi Rezvani

Tafelen op niveau kan in het bijbehorende pop-up Restaurant M. „Iedere beurs staan er meer sterrenkoks”, zegt organisator Carsten Klint. „Er komen dit jaar 26 chef-koks. Zij vertegenwoordigen het record van 42 Michelin-sterren.”

Het Stan Huygens Journaal opent opnieuw een eigen café op de beurs voor het goede leven. In samenwerking met de Rai Amsterdam en Masters Expo richten we weer onze vertrouwde bruine kroegje in, waar beursgangers even op adem kunnen komen. RAI-directieleden Paul Riemens en Maurits van Sluis zijn de kroegbazen, want het is hun organisatie die het café uitbaat. Als rubriekschrijvers zijn we steevast aan de bar te vinden, om onze genodigden te ontvangen.

Even ontspannen in het Stan Huygens Café. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Dagelijks hebben we namelijk een aantal gasten uitgenodigd voor de borrel en voor een besloten lunch, bereid door sterrenchefs. Met de muziek van Pianometropool Rijswijk op de achtergrond kunnen onze gasten ons weer hun primeurtjes in het oor fluisteren.

Tijdens de beurs maken we deze rubriek vanuit het café, zodat u dagelijks kunt volgen wat zich daar afspeelt!