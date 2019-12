Dit moet je NIET doen op de kerstborrel van je werk

Altijd oppassen met drank en collega’s. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Dronken collega’s die ineens met elkaar staan te zoenen waar iedereen bij is of een chef die zijn jaarlijkse toespraak aangrijpt om een eeuwig te laat komende medewerker op ludieke wijze op zijn nummer te zetten: een kerstborrel of -diner is gezellig, maar ook een mijnenveld.