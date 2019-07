AEX daalt na banencijfers

Rond 14.35 uur stond de AEX 0,4% lager op 571,5 punten. De AMX daalde 0,6% naar 805,4 punten. De beurzen in Londen (-0,4%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,4%) deden eveneens een stapje terug.

Ondanks het verlies van vandaag heeft de beurs een goede week achter de rug. „Beleggers hebben positief gereageerd op de ontmoeting tussen Trump en Xi en op de centrale banken die de geldkraan verder willen opendraaien en de rentes verlagen”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% in het rood. Om 14.30 uur kwam het Amerikaanse arbeidsrapport over juni naar buiten. Economen rekenden op een banengroei van 160.000, maar er kwamen 224.000 arbeidsplaatsen bij.

Vanuit de Duitse industrie kwam opnieuw tegenvallend nieuws naar buiten. De Duitse fabrieksorders zakten in mei met 2,2%.

Op de beurzen werd ook alvast vooruit geblikt naar het naderende kwartaalcijferseizoen. „De verwachtingen zijn laag gespannen. Voor de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500-index wordt een gemiddelde winstdaling van 2,5% verwacht. Maar zoals gebruikelijk gaat naar verwachting 60% tot 70% van de bedrijven de verwachtingen overtreffen”, benadrukte beursstrateeg Wiersma.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste daler met een verlies van 3,4%. De prijs van zijn grondstof ijzererts is weer gezakt, na de stevige opmars in de voorgaande weken. Voorts werd bekend dat de Italiaanse regering maatregelen voorbereidt om te voorkomen dat de megafabriek van ArcelorMittal wordt stilgelegd.

Randstad daalde 2,9%. De uitzender kreeg een negatief analistenrapport van Deutsche Bank voor de kiezen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging met een winst van 1,1% aan kop in de AEX. Maaltijdenbestelconcern Takeaway.com mocht eveneens 1,1% bijschrijven. Speciaalchemiebedrijf DSM steeg 0,1%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank JPMorgan.

Bij de middelgrote fondsen stond roestvrijstaalfabrikant Aperam onderaan met een min van 3,5%. Metalenproducent AMG zakte 3,1%. Beleggers namen winst, na de stevige opmars in de afgelopen twee weken.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 1,2%, in reactie op het zwakke kwartaalbericht van Samsung. Speciaalchemiebedrijf Corbion klom 1,9%.

Het op de lokale markt verhandelde Beter Bed zette het herstel van de afgelopen paar dagen voort en won nog eens 7,4%.

