AEX sluit lager na zegereeks

De AEX-index sloot 0,5% lager op 570,46 punten. De AMX daalde 0,4% naar 806,69 punten. De beurzen in Londen (-0,7%), Frankfurt (-0,6%) en Parijs (-0,5%) gingen eveneens achteruit.

De verliezen op de beurzen werden iets groter nadat er vrijdagmiddag een meevallend Amerikaans banenrapport naar buiten kwam. Economen rekenden op een banengroei van 160.000, maar er kwamen vorige maand 224.000 arbeidsplaatsen bij in de VS. „Voor de aandelenmarkten is goed nieuws soms slecht nieuws”, legde macro-econoom Philip Marey (Rabobank) uit. De meevallende banengroei kan er namelijk voor zorgen dat de korte rente in de VS niet deze maand, maar pas in september omlaag gaat, aldus Marey. Dankzij de bloeiende banenmarkt bestaat er ook geen noodzaak voor Fed om in de rest van dit jaar met meer renteverlagingen te komen in de VS. „Het banenrapport geeft de haviken binnen de Federal Reserve argumenten om tegen te stribbelen.” De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag ruim 0,5% in het rood.

Ondanks het verlies van vandaag heeft de Amsterdamse beurs een goede week achter de rug, waarin de AEX met bijna 1,5% opliep. „Beleggers hebben positief gereageerd op de ontmoeting tussen Trump en Xi en op de centrale banken die de geldkraan verder willen opendraaien en de rentes verlagen”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).

Op de beurzen werd ook alvast vooruit geblikt naar het naderende kwartaalcijferseizoen. „De verwachtingen zijn laag gespannen. Voor de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500-index wordt een gemiddelde winstdaling van 2,5% verwacht. Maar zoals gebruikelijk gaat naar verwachting 60% tot 70% van de bedrijven de verwachtingen overtreffen”, benadrukte beursstrateeg Wiersma.

In de AEX was uitzender Randstad de grootste daler met een verlies van 2,7%. De beurskoersen van uitzenders stonden onder druk nadat Deutsche Bank een verkoopadvies voor Adecco had gegeven. Chemicaliëndistributeur IMCD leverde 2,3% in.

Staalfabrikant ArcelorMittal werd 2,5% minder waard. De prijs van zijn grondstof ijzererts is weer gezakt, na de stevige opmars in de voorgaande weken. Voorts werd bekend dat de Italiaanse regering maatregelen voorbereidt om te voorkomen dat de megafabriek van ArcelorMittal wordt stilgelegd.

Aegon ging met een winst van 1,6% aan kop in de AEX. De verzekeraar profiteerde van de hogere obligatierentes in de VS. Maaltijdenbestelbedrijf Takeaway.com (+1,3%) en bankconcern ING (+0,9%) lagen er eveneens positief bij.

Bij de middelgrote fondsen stond roestvrijstaalfabrikant Aperam onderaan met een min van 3%. Metalenproducent AMG zakte 2,9%. Beleggers namen winst, na de stevige opmars in de afgelopen twee weken.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 1,4%, in reactie op het zwakke kwartaalbericht van Samsung. Speciaalchemiebedrijf Corbion klom 1,7%.

Het op de lokale markt verhandelde Beter Bed zette het herstel van de afgelopen paar dagen voort en won nog eens 11,3%.

