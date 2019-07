AEX zakt licht richting banenrapport

Salesforce bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren openen de initiatiefnemers Eva Heffernan en Tom Keuleneer de handelsdag. Ⓒ Sanne van der Loo AEX 572.83 -0.12 %

De AEX leverde in het eerste handelsuur licht in, in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag naar buiten komt. Vooral Randstad en ArcelorMittal hadden het zwaar.