Column: aan sommige ziektes ga je dood

Yep. Er is een hoop mis in de ggz. Te lange wachtlijsten voor mensen die ernstig ziek zijn. Perverse prikkels in de financieringsstructuur, waardoor het financieel aantrekkelijk is om complexe patiënten niet in behandeling te nemen. Kastje naar de muur doorgeschoten specialisatie. Relatief weinig medische innovatie in het vakgebied. Diagnose gerichtheid. Te weinig expertise voor nieuwe patiëntgroepen zoals transjongeren, klimaatdepressieven en getraumatiseerde vluchtelingen. Weinig multicultureel perspectief in de psychiatrie. Honderd tbs'ers die in de gevangenis wachten op een behandelplek. Een waslijst vol klachten.