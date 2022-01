Waakt D66-leider Sigrid Kaag in Brussel over Nederlandse schatkist?

Premium Geld

Consument wil meer bescherming bij overboeken grote som geld

Cybercriminelen worden steeds gewiekster. Duizenden Nederlanders trappen in oplichting via de telefoon, sociale media of bijvoorbeeld Marktplaats. De schade is vaak aanzienlijk. De meeste consumenten vinden daarom dat banken hen beter moeten beschermen als zij grote bedragen willen overmaken. Dat ga...