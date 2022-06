Premium Het beste van De Telegraaf

Salarisnorm uit Brussel zaait verwarring: minimumloon naar 14 euro of niet?

Door Alexander Bakker en Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Brussel/Amsterdam - Brussel krijgt een vinger in de pap van het minimumloon. Een verrassende stap, want wat inwoners verdienen is tot nu toe een zaak van de landen zelf. Dat gaat veranderen door een deal tussen het Europese parlement en de lidstaten. Hierin wordt vastgelegd dat inwoners voortaan redelijk van het minimumloon rond moeten kunnen komen. Over de uitleg van de nieuwe regels heerst alleen veel onduidelijkheid.