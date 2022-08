Column: opwarmende aarde raakt ons van alle kanten

Premium Columns

Ontzilting is hier nog steeds een bijzaak

Van kinds af aan, hè? Vergis je niet. Van kinds af aan vraag ik mij af waarom we ook zuinig moeten doen met water, zoals mijn moeder mij al streng liet weten nadat bij ons thuis ons allereerste douchehokje was geïnstalleerd, en ik dus niet langer – lezen jullie mee, sneeuwvlokjes? – in een teil hoef...