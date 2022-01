KLM laat personeel voor vlucht met olympiërs nu wel testen

Afgelopen zomer bleek dat er sprake was van coronabesmettingen onder een aantal sporters die naar de Zomerspelen in Japan waren gevlogen met de nationale luchtvaartmaatschappij. Daardoor konden sommigen niet meedoen aan de Spelen. Grote verontwaardiging ontstond toen bleek dat het cabinepersoneel van KLM niet was getest, omdat dat voor deze bestemming niet verplicht was – Japan werkte met een temperatuurcheck. Bij een persconferentie in juli zei NOC*NSF dat niet vast te stellen was waar de besmetting had plaatsgevonden.

Negentig sporters vliegen woensdag naar China. KLM en NOC*NSF hebben uitvoerig overlegd ter voorbereiding op de vlucht, melden ze dinsdag. Voor de vlucht worden de passagiers nog extra getest op Schiphol. Bij het inchecken moeten de sporters zoveel mogelijk bij elkaar blijven.

Persconferentie op 27 juli 2021 over onder meer de ’coronavlucht’ Ⓒ foto ANP / ANP

Aan boord krijgen de passagiers een vaste zitplaats, waar zij gedurende de vlucht ook zoveel mogelijk moeten blijven zitten. De sporters zitten zo veel mogelijk bij elkaar. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

„Op deze manier kunnen de sporters de bubbel die vooraf aan de Spelen is gestart, zoveel mogelijk in stand houden. In dit compartiment is ook een vaste groep stewardessen van KLM aanwezig. Sporters kunnen daarnaast gebruikmaken van een apart toilet aan boord van het toestel dat alleen voor hen toegankelijk is.” Er is beperkte catering service aan boord, aldus KLM.