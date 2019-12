'Prosus praat beleggers Just Eat angst aan'

Volgens Takeaway-topman Jitse Groen is Prosus met misleidende verklaringen gekomen in een poging aandeelhouders van Just Eat achter hun "lage bod" te krijgen. Hij wees onder meer op beweringen van Prosus dat Just Eat voor de nodige investeringen staat en aandeelhouders in het Britse bedrijf risico lopen. Anderzijds beloofde Prosus dat het kosten en risico's wil dragen.

Groen blijft erbij dat Takeaway de juiste partner is voor Just Eat. Zijn bedrijf heeft naar eigen zeggen een bewezen staat van dienst in de sector voor maaltijdbezorging. Prosus heeft volgens Takeaway nog nooit een dergelijk bedrijf geleid.