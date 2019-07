EU geeft fiat voor deal FIS en Worldpay

FIS houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van technologie van betaaldiensten. Worldpay is een betalingsverwerker in de e-commerce. Het gecombineerde bedrijf zou in 2018 goed zijn geweest voor een omzet van circa 12,3 miljard dollar.

De twee concurrenten van Adyen zien vooral veel voordelen in de extra schaalgrootte na de samenvoeging, wat extra slagkracht oplevert in een snel veranderende sector. In de nieuwe structuur krijgen aandeelhouders van FIS 53 procent van het fusiebedrijf in handen. De overige 47 procent van de stukken wordt verdeeld onder de Worldpay-aandeelhouders. Zij ontvangen naast aandelen ook nog 11 dollar per aandeel.