Export tuinbouw ingestort door coronacrisis

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research. Naast snijbloemen wist Nederland ook overig sierteelt als planten, bloembollen en overige kwekerijproducten moeilijk buiten de eigen grens te verkopen. Daarvan lag de export in april dit jaar 18% lager dan april 2019.

Bij groente bleef de exportdaling met een procentje nog relatief beperkt. De uitvoer van fruit nam wel met 2% toe, maar die stijging is veel lager dan de opgaande lijn die in voorgaande maanden is ingezet.

Voor de tuinbouw is export cruciaal. De keten, van zaadveredelaar tot kassenbouwer is goed voor 4,7% van de totale Nederlandse export. In 2019 exporteerde de sector voor €24,5 miljard.

In 2018 was de tuinbouw goed voor 3,4% van de totale werkgelegenheid en droeg die voor €21,1 miljard bij aan de Nederlandse economie, wat neerkomt op 2,7% van het bbp.