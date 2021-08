Premium Het beste van De Telegraaf

Column: nawee van de crisis, oplopende prijzen bedreigen onze koopkracht

Door Martin Visser

Martin Visser: 'We hebben geen idee of het beperkt blijft tot die eenmalige prijsstijging van 2% of dat het toch hoger wordt dan wel langer aanhoudt.'

Alom is optimisme over de economie. Bij nader inzien valt de klap van de coronacrisis mee, al is dat heel raar om te zeggen. We keren niet terug naar de ellende van de beurskrach van eind jaren twintig, maar slechts naar de recessie van de kredietcrisis uit 2009. Het is maar wat je verstaat onder ’meevallen’.