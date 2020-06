Vertrek Unilever doet werkgeversbaas De Boer pijn

Unilever liet donderdagochtend weten dat het een volledig Brits bedrijf wil worden. Dat gaat volgens topman Jope geen banen in ons land kosten, maar toch heeft De Boer het voornemen „met pijn in het hart” tot zich genomen.

„Deze parel van duurzaamheid en innovativiteit had ik het liefste helemaal hier gehad met zijn hoofdkantoor. Hoofdkantoren zijn immers de centra waar over de toekomst van bedrijven wordt besloten”, aldus De Boer.

Unilever wil wel de voedingsdivisie in Nederland versterken. De Boer noemt dat ’het enige lichtpuntje’. „Nederland heeft een aantal sterke assets – fiscaal, en qua infrastructuur, opleidingen en mensen. De opgave is te zorgen dat dit zo blijft en ons slim uit de crisis te investeren voor werk en een hoogwaardige en duurzame economie waarvan iedereen de vruchten plukt.”

Ambitie

Toch vreest de werkgeversvoorman voor het aanzien van de BV Nederland. „Mijn grote zorg blijft: hoe houden we Nederland aantrekkelijk voor de hoofdkantoren van grote internationaal werkende bedrijven? Daar moeten we meer ambitie in leggen. Ook voor toekomstige jonge talenten in dit land die hier hun toekomst willen bouwen.”