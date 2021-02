Kabinet bekijkt plan: meer vrijheid met testbewijs

Massaal testen als strategie om het virus de kop in te drukken. Ⓒ anp/hh

Met de ontwikkeling van een coronatestbewijs kan de overheid versneld versoepelingen doorvoeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze weer naar kantoor kunnen gaan, naar de horeca of naar theaters. Het kabinet buigt zich binnenkort over dit plan, zo bevestigen bronnen in Den Haag.