Binnenland

Risiconiveau in twee Nederlandse regio’s omlaag, voor het eerst sinds december

Doordat het aantal nieuwe coronagevallen daalt, is het risiconiveau in twee regio’s aangepast. IJsselland gaat van het vierde en hoogste niveau, ’zeer ernstig’, naar het op een na laagste niveau, zorgelijk. In Gelderland-Midden geldt voortaan het derde niveau, ’ernstig’. Het is de eerste aanpassing ...