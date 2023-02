’Spaarders ruim €35 miljard armer door hoge inflatie’

Geld.nl keek naar cijfers van De Nederlandsche Bank om te bepalen hoeveel spaargeld Nederlanders in 2022 hadden. „We hadden met z’n allen voor ongeveer €360 miljard op vrij opneembare spaarrekeningen staan”, stelt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl.

Minder waard

De gemiddelde rente op een spaarrekening was 0,13%. Dat betekent dat Nederlanders €468 miljoen aan rente kregen in 2022. Door de inflatie van 10% werd het spaargeld echter ook €36 miljard minder waard. „Als je de rente en de inflatie tegen elkaar wegstreept, blijft er een waardevermindering van meer dan €35,5 miljard over”, aldus Bulthuis.

Als spaarders op hun spaarrekening een rente ontvangen die hoger is dan de inflatie, kunnen ze de inflatie compenseren. Maar de spaarrente is al jaren lager dan de inflatie. Hierdoor wordt geld op een spaarrekening elk jaar minder waard.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje voor de spaarder is wel dat de inflatie inmiddels aan het dalen is en de spaarrente blijft stijgen. De hoogste rentes op spaarrekeningen liggen nu tussen de 1% en 2%. En de inflatie is volgens het statistiekbureau CBS in januari afgezwakt tot 7,6%. Hoewel de spaarrentes nog lang niet voldoende zijn om de inflatie te compenseren, wordt het gat wel wat kleiner, aldus Bulthuis.

Sparen blijft echter belangrijk, ook als de inflatie hoger is dan de spaarrente. „Het blijft noodzakelijk om wat geld achter de hand te hebben voor als je auto of wasmachine kapot gaat”, benadrukte Bulthuis.