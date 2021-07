Tekort aan fietsonderdelen loopt te hard op: Accell werkt aan terugkeer naar Europa

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Om minder afhankelijk te worden van de productie in het Verre Oosten, moet de productie van fietsonderdelen vaker teruggehaald worden naar Europa. Fietsenfabrikant Accell is betrokken bij een project om dat te realiseren, maar het zal echter nog wel even duren voordat zo’n fabriek hier staat. Dat zegt Accell-topman Ton Anbeek in een gesprek met De Telegraaf.