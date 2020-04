Corona duidelijk terug te zien in aantal ziekmeldingen

Dat blijkt uit cijfers van Zorg van de Zaak, waarbij onder meer arbodiensten zijn aangesloten.

Niet zo gek: de regering raadt het werknemers met een verkoudheid of zieke huisgenoten aan thuis te blijven, waar zij anders waarschijnlijk wel naar hun werk waren gegaan.

In de sector industrie en vervoer is een plus van 46,1% extra ziekmeldingen te zien. Ook in de zorg melden 29,6% meer mensen zich ziek, in de sector retail en zakelijk is dat 29,3%.

Herstel

„Inmiddels zien we gelukkig al een paar dagen dat het aantal herstelmeldingen uitstijgt boven de ziekmeldingen. De beroepsbevolking lijkt zich voorzichtig te herpakken”, zegt Marja Sleeuwenhoek, directielid van Zorg van de Zaak.

Sleeuwenhoek roept werkgevers op nu werk te maken van preventie. „Zet je in om psychische overbelasting te voorkomen, want de komende weken verwachten we een uitputtingsslag door de impact van deze pandemie op onze sociale structuur. Maak goede afspraken met je medewerkers over hun werk/privé-balans.”