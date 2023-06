Premium Het beste van De Telegraaf

GKN Fokker bouwt nieuw waterstofvliegtuig

De Nederlandse luchtvaartsector gaat een waterstofvliegtuig bouwen. Het model moet in 2028 de lucht in. Ⓒ foto GKN Fokker

Parijs - Vliegtuigtoeleverancier GKN Fokker gaat samen met fabrikant Embraer en een aantal Nederlandse kennisinstituten werken aan de ontwikkeling van een waterstofvliegtuig. „Dit is een enorme stap en past binnen de historie van Fokker. We gaan op waterstof vliegen”, zegt topman John Pritchard van Fokker woensdag op de Airshow in Parijs.