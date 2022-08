Variabel energietarief tombola: tussentijdse stijging niet uit te sluiten

Financieel

Eindelijk een beetje respijt: gasprijs daalt licht

De Europese gasprijs is dinsdag iets gedaald, nadat hij maandag nog hard omhoog was gegaan. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs werd de fossiele brandstof in de openingsminuten nog wel duurder, maar daarna kwam er verlichting. Even na 11 uur stond de gasprijs zo’n 1,5% lager.