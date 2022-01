Isolatie sneller de moeite waard door subsidie en gasprijs

Premium Financieel

Column: een bijna onuitputtelijke bron van energie ligt onder onze voeten

In veel klimaatprojecten wordt maar relatief weinig gesproken over de inzet van geothermie, ofwel aardwarmte. Dat is toch jammer, want ook aardwarmte is een bodemschat. Het heeft in ieder geval een aandeel in de oplossing voor de klimaatcrisis. Helaas is die tot dusver nog wel relatief klein. En dat...