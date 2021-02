Grootbank BNY Mellon stuwt bitcoin naar record

De bitcoin koerste rond 14.00 uur (Nederlandse tijd) op cryptoplatform Coindesk 5% hoger op een top van boven de $48.000. Daarmee werd de opmars van eerder deze week stevig vervolgd.

Beleggers in de bitcoin voelden zich gesteund doordat weer een grote partij zich met de handel in digitale munten gaat bezighouden. BNY Mellon tuigt een afdeling op die klanten gaat helpen met het beheer en het overmaken van cryptomunten. BNY Mellon is een van de oudste banken in Amerika.

Eerder deze week gaf Tesla, de fabrikant van elektrische wagens, de bitcoin nog een enorme steun in de rug. Het bedrijf van oprichter Elon Musk liet weten vorige maand $1,5 miljard in de cryptomunt te hebben gestoken.

Na de uitstekende gang van zaken afgelopen jaar heeft de bitcoin in 2021 al weer een prachtige rit achter de rug. Begin dit jaar stond de prijs nog rond de $30.000.