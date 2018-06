Gevecht om eindejaar met plussen af te ronden

Het is voor de beurzen dus geen al te beste aanloop naar het einde van het jaar. De vraag is of de markt zich nog in de plus kan zetten over het jaar 2015 want zowel de AEX, de S&P500 en de Dow Jones zijn daar naar op zoek. Bij de DAX zien we wel plussen staan voor 2015 en het zou raar moeten lopen wil deze index deze winsten nog inleveren.

We hebben wel te maken met nog twee korte weken, morgen een halve dag en bij de DAX zelfs een gesloten beurs, Wall Street zal ook de week vroeger afronden morgen door kerstavond. De volumes blijven laag, wel kunnen de bewegingen fors blijven hierdoor in beide richtingen en dus ook intraday, hetgeen we al een paar dagen zien hier in Europa. Ook volgende week kan de markt door bijvoorbeeld 'window dressing' grotere uitslagen maken.

Technisch blok:

Technisch bekeken zien we op Wall Street wel weer een positief langetermijnsignaal, doordat het 50 daags gemiddelde boven het 200 daags gemiddelde kruist in de positieve zin. Men noemt dit een 'golden cross' en dat zou voor de langere termijn een positief signaal moeten zijn. Dat is zo bij de Dow Jones, de S&P500 en de Nasdaq.

Als we kort naar de indexen kijken dan is er bij de S&P500 nu steun rondom de 2005-2010 en later rond de 1990 punten. Weerstand eerst de 2045 met daarboven de 2065 en de 2085 punten.

Bij de Dow Jones steun rond de 17.250 en weerstand eerst rond de 17.500 met later de 17.750 punten.

De AEX moest gisteren inleveren tot rond de 426 punten maar de index herpakte zich mooi om rond de 431 af te sluiten. Steun is nu de 428 en de 425-426-zone, later de 420 punten. Weerstand eerst de 437-438 met later de 444 punten.

Bij de DAX nu steun rond de 10.450-10.500 punten, weerstand rond de 10.800-10.850 met daarboven de 11.000 punten.

Euro-dollar:

Het blijft een volatiele periode wat betreft de valuta en in het bijzonder de EUR/USD, bovenaan werd de $1,105 getest waar er weerstand lag en er is steun rondom de $1,08 waar we ook op al op terecht zijn gekomen eind vorige week. Pas onder de $1,08 ontstaat er weer ruimte tot de $1,05 waar de bodem wacht.

Door dat de rente in de VS werd verhoogd en we in Europa nog langer met een lage rente achterblijven is de kans momenteel veel groter dat er een daling volgt richting de $1,05 en later mogelijk naar de $1,02 en zelfs 1 op 1. Die $1,105 kan wel eens een top worden voor de komende periode maar we kunnen in deze markt niets uitsluiten...

Brent-olie:

De olie blijft wel onder druk staan, maar we zien wel wat bodemvorming rondom de $36 bij de Brent, en dat was een doel. Er vormt zich nu een vallende 'wig' op de grafiek die mogelijk nog niet is afgerond, maar we kunnen een opleving verwachten tot de weerstand. Dat zou zelfs kunnen tot de $43-$44, en ook nog in een snel tempo door een short squeeze, die er dan bij kan komen.

Guy Boscart, market timer & technisch analist

