KLM-reizigers uren vast in vliegtuig in Spaanse zon, ’Wat een drama’

Volgens passagier Walter Ploos van Amstel liepen de remmen van de Boeing 737 vast op de startbaan. Dit gebeurde aan het begin van de avond. Het duurde uren voordat er een monteur aan te pas kon komen. „We zitten nu drie uur vast in een vliegtuig in de warme zomerzon. Door de warmte aan boord is het water ook op. Er was wel lief personeel dat cakejes uitdeelde”, zo meldt hij aan De Telegraaf.

Rond middernacht waren de reizigers bevrijd uit het toestel, maar er was geen hotel geregeld. Dit is KLM verplicht en dat werd ook aan de gestrande passagiers gemeld in een standaard e-mail. KLM bevestigt dat het toestel niet kon vertrekken vanwege een technisch mankement. „De vlucht is geannuleerd en de passagiers zijn omgeboekt op een eerst mogelijk vlucht”, zo meldt KLM.

Middeleeuwen

„We wachten nu in de lounge op onze vervolgvlucht. Wat een drama bij KLM, terug in de middeleeuwen. Je wordt het vliegtuig uit gedonderd en moet het zelf maar uitvinden. De bagage duurde ook erg lang. Er is niet een concreet aanbod gedaan van een hotelkamer, maar gelukkig zijn we zelfredzaam”, zei Ploos van Amstel rond vijf uur dinsdagochtend. Volgens KLM is aan alle reizigers wél een hotelkamer is aangeboden.

De gestrande passagier vliegt vaker met KLM en is een zogeheten ’platinum’-klant. Dat zou in moeten houden dat de reiziger ontzorgd wordt. „Platinum is niets meer waard. Ik heb zelf een vervangende vlucht geboekt via Air Europa, geen business class meer beschikbaar”, aldus Ploos van Amstel.

Een paar maanden geleden strandden passagiers eveneens in Madrid, omdat er een vlucht was uitgevallen tijdens het Hemelvaartweekend. Toen was er sprake van overboekingen en kregen de passagiers pas op de luchthaven te horen dat ze niet mee konden vliegen. Marjan Derogee moest toen gedwongen overnachten in een hotel. „Na een karige maaltijd kregen we een halve liter water voor twee personen om de nacht door te komen. Daar moesten we koffie of thee van zetten. Als wij goed wilden eten moesten wij beter eten eigen zak betalen”, zo meldde ze.

Marjan Derogee vindt dat KLM de passagiers en hun werkgevers aan hun lot over laat. Haar reisgenoot moest maandag aan het werk, maar die had pech gehad. „Wij hadden tickets die dus geen enkele zekerheid meer geven dat je ook daadwerkelijk gebruik kunt maken van die geboekte vlucht. De KLM heeft behoorlijk wat steken laten vallen en dit zal waarschijnlijk niet alleen bij ons het geval zijn.”