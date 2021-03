Politiek steekspel dreigt rond Russisch vaccin: vijf vragen

Tot dusverre heeft slechts ongeveer 3% van de Russische bevolking het Spoetnikvaccin gekregen. Ⓒ REUTERS

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA gaat het in Moskou ontwikkelde Spoetnikvaccin beoordelen. Kunnen we ons hiermee dan binnenkort inenten? En moeten we dat wel willen?