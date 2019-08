Apple: meeluisteren met Siri gestopt

Een klokkenluider onthulde de praktijk in de Britse krant The Guardian. Medewerkers luisterden naar gesprekken tussen Siri en gebruikers en gaven het hulpje vervolgens een rapportcijfer. Daarbij kwamen soms ook erg intieme audiofragmenten aan bod, omdat de assistent voor bijvoorbeeld de iPhone of Apple Watch weleens onbedoeld wordt opgestart. Medewerkers zouden daardoor hebben meegeluisterd met gesprekken tussen arts en patiënt, seks of zelfs drugdeals.

Apple laat in een verklaring weten de problemen „grondig te onderzoeken.” In de toekomst wil het concern gebruikers van het besturingssysteem iOS laten kiezen of hun gesprekken mogen worden beluisterd en beoordeeld.

Apple is niet het enige bedrijf dat door zijn spraakgestuurde assistent in opspraak komt. Google kondigde deze week al aan medewerkers voorlopig niet mee te laten luisteren met gesprekken met zijn Assistent, die onder andere in de Home-luidspreker zit. Eerder brachten de NOS en Vlaamse VRT aan het licht dat Google ook Nederlandstalige fragmenten beluisterde.

In de Verenigde Staten is Amazon aangeklaagd omdat medewerkers zouden hebben meegeluisterd met wat kinderen tegen de slimme hulp Alexa zeggen. Dat gebeurde zonder toestemming van de ouders.