ThyssenKrupp verlaagt winstprognose

Het ophalen van geld door divisies te verkopen moet ThyssenKrupp helpen om de neerwaartse spiraal in de financiële resultaten te doorbreken. In het afgelopen derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar zette ThyssenKrupp een verlies in de boeken van 94 miljoen euro. De omzet kwam uit op 10,8 miljard euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik